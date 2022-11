Els demòcrates defensen les garanties que es donen i no entenen les critiques del PS

El grup parlamentari demòcrata se sent molt incòmode amb la decisió de l’oposició socialdemòcrata de presentar una esmena a la totalitat, sobretot, tal com va explicar el president del grup, Carles Enseñat, “perquè vam pactar demanar un informe pels dubtes que es plantejaven des del PS i ni tan sols se l’han llegit”.



El grup socialdemòcrata, en paraules de la consellera Susanna Vela, considera que la llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina té “mancances tècniques i jurídiques” que comporten “buits importants”. La parlamentària va afirmar que la llei no regula tots els aspectes del sector, sinó

#4 És de bojos

(02/11/22 10:26)



#3 Josep

(02/11/22 09:25)



#2 Miquel

(02/11/22 09:05)



#1 Pau

(02/11/22 07:47)