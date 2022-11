La temperatura mitjana d'octubre ha estat 4,3 graus més alta

Actualitzada 02/11/2022 a les 15:13

El mes d'octubre️ha sigut el més càlidfins ara registrat a l'estació meteorològica del Roc de St. Pere #Andorra

La temperatura mitjana️ha sigut 4,3ºC més alta del que seria habitual per un mes d'octubre pic.twitter.com/NbK3LvA5qX — Acció Climàtica Andorra (@accioclima) November 2, 2022

El mes d'octubre ha sigut el més càlid fins ara registrat a l'estació meteorològica del Roc de Sant Pere, segons informa Acció Climàtica. Així, la temperatura mitjana ha sigut de 4,3ºC més alta del que seria habitual per un mes d'octubre. A més, destaca que durant aquest mes no s'ha registrat cap glaçada al país, un fet realment excepcional per aquesta època de l'any. Així mateix, la temperatura de l'aire ha estat persistentment alta durant tot el mes comparació de la temperatura diària amb la climàtica.L'octubre també s'ha caracteritzat per ser un mes sec, amb un 59% de la precipitació normal per l'època de l'any a l'estació del Roc de St. Pere. Per altra banda, Acció Climàtica destaca que aquest any 2022 ja portem quatre mesos amb rècords de temperatures mitjanes mensuals. En aquest sentit, al maig l'anomalia va ser de 4,5ºC; al juny de 4,7º; al juliol de 4,7ºC i a l'octubre de 4,3ºC per sobre de l'habitual.