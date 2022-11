El Superior nega la indemnització a la promotora dels edificis dels Vilars

Actualitzada 02/11/2022 a les 13:24

Setze anys després de fer la reclamació de danys i perjudicis, la justícia ha resolt que la societat promotora dels edificis dels Vilars que van acabar sent objecte d'una sentència d'Estrasburg, no té dret a ser indemnitzada per l'aturada de les obres. El cas es remunta a l'any 1999 quan dos particulars, propietaris de la zona, van interposar una demanda reclamant l'enderroc de la part dels dos edificis que s'estaven construint a la carretera dels Vilars perquè excedien l'alçada permesa per la normativa urbanística. El 2001 la justícia va decretar l'aturament de les obres i entre el 2002 i el 2003 primer la Batllia i després el Tribunal Superior van anul·lar la llicència d'obres d'un dels edificis i va ordenar l'enderroc de la sobrealçada. Un enderroc que mai no es va produir perquè l'administració va expropiar part dels terrenys dels demandants per subsanar el problema, una acció que condemnada pel Tribunal Europeu dels Drets Humans que va dictar que l'Estat havia d'indemnitzar els dos veïns.En paral·lel, l'any 2006 la promotora dels edificis va iniciar el plet reclamant la indemnització per danys i perjudicis als dos propietaris que havien instat l'aturada de l'obra. Una reclamació que ascendia als 6 milions d'euros. La Batllia no es va pronunciar fins a l'agost de l'any passat, quinze anys després, i per rebutjar les pretensions de la societat. Una sentència que ha confirmat la sala civil del Tribunal Superior que considera que no s'ha provat la voluntat de perjudicar dels dos veïns i, en conseqüència, que no hi ha lloc a la compensació.