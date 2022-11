La justícia espanyola dona llum verd a la comissió rogatòria de Rajoy

Actualitzada 02/11/2022 a les 12:52

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha acordat denegar la mesura cautelar de suspensió de la tramitació de la comissió rogatòria amb Andorra per les querelles interposades contra l'expresident Mariano Rajoy i els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro. D'aquesta manera, la sala avala continuar amb la investigació de la trama andorrana de l'anomenada 'operació Catalunya'.La Fiscalia espanyola va tornar a mostrar el seu suport el dijous en reactivar la comissió rogatòria cursada per les autoritats d'Andorra per comunicar la imputació de Jorge Fernández Díaz, igual que es va manifestar en relació a Rajoy.El procediment té origen en una querella presentada contra els dos exministres i l'expresident espanyol, entre d'altres, per l'Institut de Drets Humans d'Andorra i l'expresident de BPA, que demanen investigar-los per presumptes pressions per obtenir informació de polítics catalans durant el procés.