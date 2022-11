L'UdA acull la mostra fotogràfica "Històries per viure"

Actualitzada 02/11/2022 a les 12:55

La Universitat d'Andorra (UdA) acull del 2 al 25 de novembre, l’exposició "Històries per viure", una mostra fotogràfica itinerant que aborda l’experiència de la donació i el trasplantament d’òrgans des d’un punt de vista íntim i personal, segons informa l'ens acadèmic en un comunicat. Així, les onze fotografies que conformen l’exposició, organitzada per l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) i patrocinada pel Col·legi Oficial d’Infermeria d’Andorra (COIA) i el Govern d’Andorra, són obra de la fotògrafa i infermera Chiqui Novis i pretenen fer reflexionar al voltant del gest generós de la donació i l’oportunitat de vida.El projecte ha comptat amb la col·laboració altruista de la mateixa artista, la qual ja ha utilitzat anteriorment la fotografia com a mitjà d’expressió de temes relacionats amb la salut com també de persones d’Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat de donants. Com és el cas de la Céline De Barros, estudiant de l’UdA, que ha rebut tres trasplantaments de ronyó i un de fetge i és la protagonista del cartell de l’exposició, segons destaca l'UdA.La mostra, que es pot visitar de manera gratuïta, en l’horari d’obertura, a l’edifici principal de la Universitat (accés plaça de la Germandat), és un més dels projectes que s’impulsen des de l’ATIDA per fomentar la donació d'òrgans al país.