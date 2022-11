L'edifici Solà d'Enclar tindrà 14 pisos d'habitatges amb suport

Actualitzada 02/11/2022 a les 19:35

Les dues plantes restants de l'edifici Solà d'Enclar, on s'ubica el centre residencial d'educació intensiva (CREI), tindran catorze habitatges amb suport del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), segons ha informat avui el ministre Portaveu, Eric Jover. El consell de ministres ha aprovat avui la licitació de les obres de condicionament d'aquests habitatges, distribuïts en cinc i nou per planta, i que s'adaptaran en funció a les necessitats a cobrir. Així, han de comptar "amb els serveis necessaris, tancaments i un accés independent a la del CREI", a més es preveu la substitució de l'escala exterior per adequar-la al nou ús de l'edifici.La licitació de les obres es fa per concurs nacional, amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les ofertes es poden presentar fins al 7 de desembre.Tanmateix, el consell de ministres ha aprovat avui la pròrroga automàtica dels ajuts per a l'habitatge de lloguer i els ajuts a l'habitatge de lloguer per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. Jover ha recordat que als ajuts atorgats vencien el 31 de desembre d'enguany i ha apuntat que no obstant a la pròrroga, l'executiu durà a terme les comprovacions necessàries per verificar que se segueixen complint els requisits que van originar el dret a percebre qualsevol dels ajuts.