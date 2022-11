Govern subvenciona una concentració de motos organitzada per Rossi

Actualitzada 02/11/2022 a les 10:27

El Govern ha fet públic l'atorgament d'un ajut per a l’organització d’una concentració moto turística al BOPA d'aquest dimecres. Així, el ministeri de Presidència, Economia i Empresa ha concedit una subvenció de 75.000 euros a la societat Esponsorama, SLU, l’equip de MotoGP establert al país, per a l'execució d'una concentració moto turística el setembre del 2023 a la parròquia d'Encamp.L’Avintia Esponsorama, va cedir els drets al màxim campionat del motociclisme mundial, el pilot Valentino Rossi, l'any passat per crear la seva pròpia estructura mundialista, tal com va explicar l’expilot i empresari Ruben Xaus al Diari . De fet, Xaus també va explicar que un altre dels seus objectius, conjuntament amb Raúl Romero, era donar un impuls al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa. En aquest sentit, Esponsorama va tancar un acord amb l’ACA (Automòbil Club d’Andorra) i el comú d’Encamp per assumir-ne la gestió.