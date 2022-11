Gallardo participa en la reunió de ministres de la Cimera Iberoamericana

Actualitzada 02/11/2022 a les 20:23

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha participat avui en la V reunió de ministres i altes autoritats iberoamericanes de ciència, tecnologia i innovació que té lloc a Santiago de Compostel·la. La trobada s'ha emmarcat en les reunions ministerials prèvies a la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d'estat i de Govern, que se celebrarà a la República Dominicana el 2023.Gallardo ha intervingut en la segona taula rodona de la jornada sota el títol 'Desenvolupament i implementació de l'Estratègia Iberoamericana d'Innovació', on ha destacat l'aposta d'Andorra per la innovació amb fets com la creació d'Andorra Recerca i Innovació. A més, ha emfatitzat la importància del procés de definició i implementació de l'estratègia nacional d'innovació i emprenedoria juntament amb els actors públics i privats del sector i s'ha referit al Projecte de llei d'economia digital, "l'emprenedoria i la innovació", així com al foment d'Andorra com a Living Lab per tal d’obtenir un benefici compartit de les millores que aporten les noves tecnologies.La trobada de ministres ha continuat amb més diàlegs ministerials i taules rodones i l'esdeveniment finalitzarà demà amb una cerimònia de clausura.