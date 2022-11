Finances i la banca estudien mesures per limitar l'encariment de les hipoteques

Actualitzada 02/11/2022 a les 18:50

Govern i la banca estudien mesures que limitin l'encariment de les hipoteques que es veuen afectades per l'increment del tipus d'interès, segons ha informat el ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, avui en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Jover ha apuntat que hi ha una "bona voluntat" del sector financer a arribar a mesures que "dins del marc estricte i normatiu" facilitin que "certes tipologies d'hipoteques" superin aquest tipus d'interès. En aquest sentit, el ministre ha recalcat que la mesura no s'aplicaria a les hipoteques d'interès fixe, ja que no es veuen afectades per aquest encariment.L'encarregat de la cartera de Finances s'ha mostrat preocupat per l'increment del tipus d'interès, ja que es tracta "d'un element bàsic per poder lluitar contra un increment de la inflació que ens perjudica a tots", i ha declarat que tenen la voluntat de tirar endavant la mesura "quan abans millor". Així, ha afegit que els frena el fet de "garantir que les mesures desenvolupades siguin homologables internacionalment" i que no es posi en dubte que el procés de desenvolupamentha estat el correcte i que "el que es fa és encobrir un préstec de mala qualitat". D'altra banda, Jover ha volgut emfatitzar que Andorra es troba en un percentatge de morositat molt baix i que aquest no ha augmentat en els darrers mesos.Jover no ha donat més detalls al respecte a la tipologia de mesura o ajuts que podria esdevenir, però sí que ha explicat que una de les mesures que s'està estudiant en països veïns seria "mantenir les quotes constants que no estiguin tan afectades pel tipus d'interès, i aquells interessos sí afectats posar-los al final de les hipoteques, allargant lleugerament a les hipoteques per no incrementar la pressió de les famílies", ha especificat el ministre.