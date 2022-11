Els casos actius de covid baixen a 114

Actualitzada 02/11/2022 a les 18:19

La incidència de la covid segueix a la baixa amb una reducció dels casos actius fins a 114 afectats, quinze menys dels que es registraven dimecres passat quan n'hi havia 129, segons ha informat el ministre Portaveu a la roda de premsa de consell de ministres. Eric Jover ha exposat que s'han diagnosticat 53 contagis en l'última setmana que incrementen el total d'infeccions registrades a 46.588 casos.El ministre ha informat que les persones recuperades del virus des de dimecres són 68 i les altes acumulades des de l'inici de la pandèmia ascendeixen a 46.319. A més l'hospital no compta amb cap ingressat donat que la persona que hi era la setmana passada ja ha rebut l'alta. Jover ha assenyalat que es manté la "tònica de les darreres setmanes amb una fluctuació dels casos actius, però no hi ha pressió a les infraestructures sanitàries".Tanmateix, el Govern ha aprovat sol·licitar al Consell General una nova pròrroga per allargar una setmana més les mesures vigents per la pandèmia, que es centren en la protecció de les persones més vulnerables i en algunes restriccions als centres sanitaris i sociosanitaris, donat que s'ha arribat al final de l'habilitació de la normativa actual.El nombre de vacunes contra el coronavirus administrades fins ara és de 159.964 (58.184 primeres dosis, 57.552 segones, 43.008 terceres i 1.220 quartes dosis) de les quals 23 s'han inoculat des de dimecres passat. El Govern recorda que les persones majors de 60 anys poden demanar cita per rebre la segona dosi de record, la quarta injecció de la vacuna contra la covid, trucant al telèfon 821 955.