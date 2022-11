El PS vol que els lloguers s'apugin com a molt el 25% del que s'incrementin els salaris

Actualitzada 02/11/2022 a les 13:05

El grup parlamentari socialdemòcrata vol que els lloguers i els salaris s’incrementin de forma desigual. Tal com s’ha presentat aquest matí, els socialdemòcrates volen que els lloguers augmentin, com a molt, un 25% del que s’apugin els salaris. “Caldrà prendre mesures valentes o la situació del poder adquisitiu de les famílies srà insostenible”, ha assegurat el president del grup, Pere López.Així, la voluntat dels socialdemòcrates és que per cada 4 punts de pujada que s’apliqui als salaris es permeti com a molt incrementar-ne un als lloguers. D’altra banda, entre les 12 esmenes presentades, també s’inclou aplicar la mateixa formula als lloguers comercials per així “ajudar també als empresaris del país”.Des de la formació vermella s’ha tornat a insistir que cal apujar el salari mínim fins al 60% del salari mig.