El record es manté

És un dia per recordar els que ja no hi són”, assegura l’Araceli, que està arreglant les flors de la tomba que ha vingut a visitar. “Ho fem cada any, venim a veure els més estimats, a pregar per ells i, com a mínim, a posar flors, que és tot el que podem fer”, remarca la dona des del cementiri de Santa Coloma, a Andorra la Vella.



És segurament la idea més repetida per Tots Sants: recordar aquells que ja no hi són, fer-los presents visitant els llocs on descansen en pau. Hi ha qui diu que la tradició de visitar