Els tallers tenen dificultats per disposar de tot el gènere que voldrien en aquestes dates

Arriba el mes de novembre i és el moment de dotar els vehicles amb els equipaments especials, ja que cada vegada estan més a prop les possibles nevades. Els consumidors s’adonaran que aquest any, com ha passat amb altres articles, les rodes també han experimentat un augment de preu, en alguns casos considerable. Com ha passat amb altres productes, la guerra d’Ucraïna i el major cost de les matèries primeres i del transport internacional serien els culpables. A més, molts models de pneumàtics comencen a escassejar perquè els tallers tenen problemes per abastir-se de tot el gènere que voldrien perquè

#1 Fran

(02/11/22 11:49)