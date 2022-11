El PS manté que l'augment dels sous ha de ser superior al dels lloguers

Actualitzada 02/11/2022 a les 06:23

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat a tràmit una pregunta per conèixer les previsions d’increments salarials del Govern al 2023, i també en quina mesura seran superiors al que es fixi per a la revisió dels preus dels lloguers. López justifica la qüestió per la situació actual provocada “tant per la conjuntura com per les conseqüències de les polítiques dutes a terme en els darrers anys”, i “donades les creixents dificultats de les famílies i autònoms i la pèrdua global de poder adquisitiu que s’està produint”, i afegeix que aquesta situació es deu en part a l’increment dels preus del lloguer de l’habitatge.En aquest sentit, López veu necessari definir, abans de final d’any, tant els incrementes salarials com la revisió dels preus dels lloguers. Els increments salarials han de ser prou superiors als segons per propiciar la recuperació de poder adquisitiu de famílies, autònoms i empreses.