Govern regula el procediment d'incapacitació d'un advocat

Actualitzada 02/11/2022 a les 18:21

L'executiu ha aprovat aquest dimecres el Projecte de llei de modificació de la Llei de l'exercici de la professió d'advocat i del Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra per donar resposta a les demandes del sector. Així ho ha explicat el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, en la roda de premsa d'aquest dimecres. Així, el canvi impulsat en el text ve motivat arran de les diverses trobades que s'han fet amb els sectors professionals per preparar la posició de negociació amb la Unió Europea en matèria de lliure prestació de serveis i amb la detecció d'elements a millorar a la llei actual.La normativa introdueix modificacions per millorar la regulació de certs aspectes relacionats amb l'àmbit d'actuació i l'exercici de la professió d'advocat, els requisits d'accés a la professió, els drets i deures dels advocats i el procediment disciplinari. En aquest sentit, un dels continguts destacats de l'avantprojecte de Llei és la regulació del procediment d'incapacitació d'un advocat, que fins ara no estava desenvolupat i que vol respectar els drets de defensa de l'advocat afectat, tant de defensa en el marc del procediment com a la intimitat i dignitat. El text que compta amb 12 articles, també inclou la facultat de la Junta de Govern del Col·legi de designar o substituir un advocat que estigui incapacitat per continuar la defensa dels clients en els tràmits o les actuacions inajornables per evitar situacions d'indefensió que es puguin donar. Així mateix, s'introdueix una altra facultat addicional a la junta del col·legi de poder suspendre un advocat que es trobi en exercici en cas de condemna per delictes majors dolosos comesos en l'exercici de la professió.Riba ha explicat que en el cas que s'hagi d'aplicar una incapacitació, qui començaria les diligències seria el mateix Col·legi, però el que es preveu és que hi hagi una opinió mèdica especialitzada per "donar suport al criteri d'incapacitat que el mateix Col·legi podria motivar davant d'un dels seus col·legiats". Després seria la junta qui prendria aquesta decisió, tot i que mentre el cas estigui en procés es poden preveure mesures cautelars perquè el professional que no reuneixi les condicions necessàries per exercir la professió quedi apartat de determinats casos.Alhora a través d'una disposició transitòria, s'estableix que els advocats que estiguin en possessió del nivell 6a del Marc andorrà de qualificacions, si figuren inscrits com a advocats no exercents en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, poden continuar inscrits en aquesta qualitat, però es precisa que si opten per exercir com a advocats exercents han de disposar d'un títol del nivell 7 del Marc andorrà de qualificacions en l'àmbit del dret.