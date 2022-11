Andorra Telecom engega el concurs de la construcció de la nova seu

Actualitzada 02/11/2022 a les 10:51

Andorra Telecom comunica al BOPA d'aquest dimecres, el procés de construcció de la nova seu de la parapública, l'edifici Node, i de les places públiques de l'entorn que s'ubicarà a la parròquia d'Andorra la Vella. Així, per acord del Consell d’Administració d’Andorra Telecom, SAU del 25 d’octubre de 2022, es procedirà, mitjançant petició d’oferta nacional a l’adjudicació dels treballs. Les empreses interessades han de presentar les ofertes abans del 3 d'abril a les 12 hores.La nova seu de la parapública, declarada Projecte d'Interès Nacional, un projecte de Xavier Orteu, ocuparà la parcel·la inicialment prevista per a The Cloud, a l'avinguda Meritxell de la capital. El projecte contempla albergar l'oficina comercial d'Andorra Telecom, espais que podrien ser destinats a oficines d'altres entitats i organismes d'interès públic, espais destinats a la creació artística digital, les instal·lacions tècniques i també un espai exterior destinat a acollir esdeveniments.