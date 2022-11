Vives creu que l'habitatge construït no és pels treballadors

Actualitzada 01/11/2022 a les 13:16

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha remarcat aquest matí en el dia de Tots Sants la necessitat de continuar fent front a la política d'habitatge. "Sé que el Govern està molt interessat a buscar solucions, aquests dies estic veient els grups parlamentaris i a tots els preocupa aquestes qüestions perquè el nivell de vida a Andorra que per alguns és folgat que es repartís millor les càrregues" ha destacat el Copríncep des de la Massana.Amb relació a l'habitatge, el Copríncep ha asseverat que "és una qüestió que caldrà enfocar-la bé, perquè hem fet molts habitatges, però potser no són per als nivells més normals, de la classe mitjana, dels treballadors o temporers". Així i tot, Vives ha assegurat que "hi ha iniciatives, vam saber respondre amb els comuns amb la pandèmia i jo espero que també sigui possible ara aquesta resposta".D'altra banda, el Copríncep ha destacat que per ara no ha demanat un coadjutor per començar a preparar el seu relleu, com sí que s'ha fet amb el representant de Copríncep al Principat. "El senyor Eduard Ibáñez crec que pot ser un bon representant i aquest és el camí que hem fet; està destinat a què hi hagi, en un moment o altre, un relleu escalonat i ben fet, ara el seu temps és veure i escoltar la societat andorrana".