López demana per l'increment salarial del 2023

Actualitzada 01/11/2022 a les 12:10

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat a tràmit una pregunta per conèixer les previsions d'increments salarials del Govern de cara al 2023, i també en quina mesura aquests seran superiors al que s'estableixi per a la revisió dels preus dels lloguers, segons informa el partit en un comunicat.En aquest sentit, López indica que justifica la qüestió per la situació actual produïda "tant per la conjuntura com per les conseqüències de les polítiques dutes a terme en els darrers anys", i "donades les creixents dificultats de les famílies i autònoms del nostre país i la pèrdua global de poder adquisitiu que s'està produint" i afegeix que aquesta situació es deu en part a l'increment dels preus del lloguer de l'habitatge. En aquest sentit, per al líder socialdemòcrata és necessari definir, abans de final d'any, tant els incrementes salarials com la revisió dels preus dels lloguers, segons informa el grup parlamentari. En aquesta línia, afegeix que els increments salarials cal que siguin prou superiors als segons per propiciar la recuperació de poder adquisitiu de famílies, treballadors per compte propi i empreses "aplicar el mateix percentatge d'increment a salaris i lloguers és un error de gran calat a nivell econòmic" perquè indica que d'aquesta manera s'alimenta "l'espiral inflacionista".Així, el president del PS afirma que l'habitatge no s'hauria de veure afectat per la inflació -només els serveis, el manteniment, assegurances, reparacions, etcètera-, ja que el preu del lloguer ve determinat, en la seva major part, pel cost de la construcció, en la majoria de casos ja amortitzat. D'aquesta manera, el PS destaca que López defensa que "la palanca per contenir l'espiral inflacionista" són els preus dels lloguers, que cal que "creixin de manera modera" i que els salaris ho facin molt per sobre, ja no només per recuperar poder adquisitiu sinó també per fer front a l'augment de preus de diferents productes bàsics i d'alimentació, que estan creixent fins i tot per sobre de l'IPC.En aquesta línia, el grup parlamentari exposa que es considera "injustificat" l'augment dels preus dels lloguers perquè aquests ja es troben en nivells prou alts i fins i tot massa elevats, i perquè el gruix del cost que suposa per als propietaris no es veu afectat per la inflació vigent en consistir en inversions realitzades en el passat, sovint ja amortitzades o parcialment amortitzades. Així mateix, López apunta que aquest augment dels preus de lloguers seria "un element que generaria futurs increments de preus i novament pèrdua del poder adquisitiu per a les famílies i les professionals i empresaris".