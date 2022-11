La tendència a incinerar els difunts està creixent durant els últims anys, i més després de la pandèmia, davant de la inhumació tradicional

Les famílies opten cada vegada més per la incineració dels difunts. Aquesta és una tendència que ja s’havia constatat al llarg dels últims anys, però que s’ha accentuat encara més després de la pandèmia del coronavirus. Així, en aquests moments en un 80% o 85% dels casos s’elegeix la incineració, mentre que la resta es decanta per la inhumació. Aquest percentatge era d’un 70% abans que arribés la covid, però una de les recomanacions inicials que es van fer va ser que s’incineressin els cadàvers, per la qual cosa aquesta pràctica s’ha fet cada dia més corrent entre la població.

