Ferida lleument una dona en un atropellament a la capital

Actualitzada 01/11/2022 a les 10:50

Una dona resident de 26 anys ha resultat ferida aquesta matinada en ser atropellada per un autobús MAN model 12240 amb matrícula andorrana. Els fets han tingut lloc a les 3.58 hores a la General 1 al punt quilomètric 1,270 a la rotonda de la Comella, d'Andorra la Vella.La policia i els bombers van acudir al lloc dels fets i la víctima va ser traslladada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Segons ha informat el cap de guàrdia, la jove no ha passat per l'UCI i hauria estat lleu, tot i que ha hagut de rebre alguna intervenció quirúrgica, però sense gravetat.