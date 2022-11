El cap de Govern afirma que no rebaixar el consum dificultaria “explicar que ens tractin com tracten els seus estats a l’hora de produir talls de subministrament”

“Si no s’estalvia el 15% d’energia tindrem moltes dificultats per explicar als països veïns que ens tractin com ells mateixos tracten els seus estats a l’hora de produir talls de subministrament d’electricitat”, assegura el cap de Govern, Xavier Espot, en relació amb l’estalvi energètic. En altres paraules: el líder de l’executiu veuria difícil justificar davant d’Espanya i de França que Andorra no estalviés energia si vol esquivar possibles talls de subministrament durant l’hivern. En aquest sentit, el cap de Govern –en declaracions al Diari– remarca que en aquesta situació de no reducció del consum “les butxaques dels ciutadans se’n veuran

