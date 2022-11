Control no vinculant de la població a l'administració

Actualitzada 01/11/2022 a les 06:35

La ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, va presentar ahir el contingut del Reglament de participació ciutadana, que dimana de la Llei de transparència i que té la finalitat de regular el dret a la participació ciutadana, segons informa l’executiu.Marín va explicar que amb l’objectiu de fer efectiu el principi de participació ciutadana, s’impulsa la comissió operativa de Participació Ciutadana, la Visura Ciutadana o la Taula de representació de la diversitat associativa d’Andorra. Això pretén ser un servei cívic voluntari conformat en un òrgan estable de participació format per deu persones majors de 18 anys escollides per sorteig per un període de dos anys i el seu funcionament serà autoregulat. La Visura Ciutadana té, entre altres propòsits i funcions, les d’interlocució, de promoció d’una ciutadania activa i compromesa, d’afavoriment del diàleg per esdevenir un òrgan de consulta, emetre informes no vinculants o criteris sobre les polítiques públiques i elaborar propostes de millora.A més, la normativa preveu l’Audiència Ciutadana, que impulsa una trobada anual entre la ciutadania que ho vulgui i una part o la totalitat dels membres del Govern per exposar les propostes, formular les preguntes o peticions escaients. El reglament també preveu que el Govern hagi d’establir i aprovar un pla director de participació ciutadana revisable cada tres anys.