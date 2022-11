Arrenca l'obligatorietat de dur equipaments especials

Actualitzada 01/11/2022 a les 13:34

El departament de Mobilitat avisa que comença el període d'obligatorietat per dur els equipaments especials en cas de nevada. En aquest sentit, a Andorra, des de l'1 de novembre fins al 15 de maig, és imperatiu portar rodes de neu o cadenes sempre que hi hagi neu a la calçada. Per la qual cosa és necessari equipar el vehicle per a l'hivern. En aquest sentit, Mobilitat demana que es prepari el vehicle i es planifiquin els desplaçaments per prevenir accidents i millorar la fluïdesa del trànsit.Per la seva banda, el Servei Meteorològic Nacional indica que tot i l'inici de novembre assolellat, s'espera un canvi de temps que ha d'arribar entre dijous i divendres. En aquest sentit, dijous el pas d'un tàlveg aportarà nuvolositat, una lleugera baixada de les temperatures i precipitacions febles. Les precipitacions seran més abundants al nord i la cota de neu podria baixar a darreres hores del dia fins als 2.000 metres. Divendres es preveu que el flux de nord corresponent a la part posterior del tàlveg deixi nuvolositat al nord del país amb precipitacions febles en forma de neu. Al centre i sud, hi dominarà el sol.