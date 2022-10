Actualitzada 31/10/2022 a les 11:57

#TrànsitDens RN22 - entrada al Principat per la frontera francoandorrana i CG2 - Aldosa de Canillo en ambdós sentits. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) October 31, 2022

L'arribada de turistes pel pont de Tots Sants està provocant cues des de passades les deu del matí als dos punts fronterers. Mobilitat ha informat que hi ha trànsit dens a l'RN-22 per accedir a Andorra pel Pas de la Casa i també hi ha retencions a l'N-145 d'entrada des d'Espanya.La circulació a l'interior del Principat també s'està veient afectada per l'arribada de visitants amb cues a la General 2 a l'entrada de Canillo en direcció al centre del país i amb trànsit dens a la General $ per entrar a la Massana, segons informa Mobilitat.