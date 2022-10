Actualitzada 31/10/2022 a les 12:10

Els representants de les empreses de transport públic s’han reunit recentment amb responsables de l’Administració per demanar que els tràmits per a la contractació de conductors s’agilitin tant com sigui possible. Actualment, totes les empreses del sector tenen manca de conductors, circumstància que les ha portat a buscar-los en països sud-americans, on hi ha professionals format en aquest àmbit que estarien disposats a treballar a Andorra. El problema és que els tràmits perquè això sigui possible s’allarguen molt i, a més a més, el procés per a l’homologació dels permisos de conduir són complicats. Per exemple, un requisit que s’exigeix ara és que perquè un conductor pugui portar autobusos de la màxima capacitat de passatgers, primerament ha de portar durant un any un vehicle de fins a 16 places. El gerent de Coopalsa, Gabriel Dalleres, va explicar que una delegació de l’Associació de Transportistes de Viatgers d’Andorra (ATVA) es va reunir amb responsables del departament de Transports i també d’Immigració. “El que volem és que se simplifiquin els tràmits per als permisos d’aquests treballadors”, va indicar. La solució definitiva perquè treballadors sud-americans poguessin venir més fàcilment a Andorra és que es firmessin acords per a l’homologació dels carnets de conduir entre els països, cosa que requereix una major complexitat perquè, segons va assenyalar Dalleres, s’haurien de modificar textos legals. Es dona la circumstància que la problemàtica de la manca de conductors no afecta només Andorra, sinó que també s’estén als dos països veïns, Espanya i França, “per la qual cosa ja no trobem conductors d’aquests dos països i hem d’anar més lluny a buscar aquest tipus de treballadors”, segons Dalleres. El gerent de Coopalsa considera que en el conjunt de les empreses del transport del país poden faltar en aquests moments al voltant d’una trentena de conductors. Amb la incorporació d’aquests treballadors, les empreses tindrien plantilla suficient per portar a terme tots els serveis per funcionar “millor”. S’ha de tenir en compte que, a partir del mes de desembre, amb l’inici de la temporada d’esquí, aquestes empreses tenen més feina, motiu pel qual es volen dotar del personal per cobrir més còmodament els torns de treball.