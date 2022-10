Les activitats culturals augmenten un 15,6% el 2021

Actualitzada 31/10/2022 a les 15:02

Les activitats culturals organitzades o promocionades pel Govern, els comuns i les institucions privades van ser un total de 970 l'any 2021, el que suposa un increment del 15,6% respecte el 2020 quan van ser 839, segons ha fet públic el departament d'Estadística aquest dilluns. D'aquestes, la institució que més n’ha organitzat és el Govern, amb 212 actes i l parròquia que més activitats ha acollit és Escaldes-Engordany amb un total de 181 activitats.Quant a l’àmbit de les activitats, un 19,1 % del total (185) han estat activitats infantils i familiars. Per mes, el desembre ha estat quan s’han realitzat un nombre més gran d’activitats culturals, un total de 125. Pel que fa als assistents a aquests esdeveniments, l’any 2021 s’ha comptabilitzat un total de 194.755 persones. Per tema, les manifestacions de cultura popular han estat les que més públic han aplegat, amb un total de 43.619 persones.Per altra banda, el mes amb més assistents ha estat juny, amb un total de 33.156 persones. La parròquia que ha acumulat un major nombre de persones ha estat Encamp, amb un total de 54.010 persones i l'equipament cultural més visitat ha estat el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, amb un total d’11.054 visites.En tot l'any 2021 es van registrar un total de 110.868 visitants als museus i monuments d’Andorra. Pel que fa als museus, el Museu Carmen Thyssen Andorra, amb 9.894 visitants, i el museu Casa d’Areny Plandolit, amb 8.107 visitants, han estat els més visitats. El monument més visitat ha estat la Casa de la Vall amb un total de 9.251 visitants.En referència als equipaments i recursos culturals, Estadística registra un total de nou biblioteques, set de les quals són comunals i les altres dues, governamentals; entre totes hi ha un total de 570 llocs de consulta el 2021, el que suposen 48 més que l’any 2020.La parròquia d’Encamp ha sumat una biblioteca durant l’any 2021, ja que la Biblioteca Nacional s’ha traslladat d’Andorra la Vella a l’antic Hotel Rosaleda. A més, Encamp té dues biblioteques comunals, la d’Encamp i la del Pas de la Casa. La resta de parròquies disposen d’una biblioteca comunal cadascuna, excepte la d’Andorra la Vella, que disposa de la biblioteca governamental, que actua també de biblioteca central. Això vol dir que hi ha 1,1 biblioteques per cada 10.000 habitants al Principat, segons destalla el departament d'Estadística.Amb relació a l’ús d’aquests equipaments, segons les dades extretes de les enquestes que s’envien cada any a les biblioteques, durant l’any 2021 s’han registrat 63.208 visites, xifra que representa un augment del 27,2% respecte de l’any 2020 (un total de 49.684 visites). Tot i que les dades de visites de l’any 2020 es van veure afectades pel tancament causat per la situació sanitària generada per la covid-19.Per aquest motiu, Estadística fa la comparativa de les dades de l’any 2021 amb les d’abans de la pandèmia. Així, el nombre de visitants del 2021 respecte dels del 2019 ha disminuït un 44,7%. En canvi, el nombre d’usuaris inscrits a final d’any augmenta i se situa en 27.766 persones (un 6,9% més respecte de l’any 2020). Pel que fa als préstecs a domicili, han augmentat un 116% en relació amb l’any anterior. En el cas dels visitants, si es fa la comparativa dels préstecs domiciliaris envers l’any anterior a la pandèmia, han disminuït un 16,5%.