Govern va destinar més de 2,7 milions a ajuts escolars el curs passat

Actualitzada 31/10/2022 a les 15:02

Els ajuts escolars durant el curs escolar 2021-2022 van augmentar un 1,5% respecte al curs anterior, amb un import 2.744.986,62 euros, segons publica avui Estadística. D'aquests, 2.722.604,78 van ser destinats a l'estudi, i la resta, un total de 22.381,84 euros, al lloguer del material d'esquí. El 52,1% dels recursos es van destinar a l'ensenyament superior, en total 1.431.350,16 euros. Per a l’ensenyament no superior, es van destinar 1.313.636,46 euros, equivalent al 47,9% restant, dels quals 1.291.254,62 euros són ajuts a l’estudi i 22.381,84 euros ajuts al lloguer del material d’esquí.Pel que fa a les beques atorgades, van augmentar un 0,7% respecte al curs anterior, amb una xifra de 5.018 davant els 4.981 ajuts del 2021. Les destinades a l'estudi van ser 4.355, i les altres, en total 663, van ser destinades a llogar material d'esquí. L'import mitjà per beca va situar en 542,80 euros, un 4,9% més que el curs anterior. Respecte a les ajudes donades per a l'ensenyament superior, la quantitat total se situa en 1.313.636,46 euros, un 0,5% més que el curs 2020-2021. L'import de les beques de l'ensenyament que no és superior va augmentar un 0,4% amb una quantitat mitjana de 323,80 euros.Les beques més atorgades al país a l'ensenyament que no és superior van ser de menjador escolar, amb 1.359 ajudes, seguit de material amb un total de 1.326 ajudes. Pel que fa a l'ensenyament superior a Andorra es van demanar 25 beques per Matrícula i 23 per material, mentre que per l'ensenyament superior a l'estranger es van donar 17 beques de material i 17 ajudes per desplaçament.El nombre d’estudiants escolars que han finalitzat el curs 2021/2022 s’ha situat en els 10.887, el que suposa un descens del 0,2% respecte els que van finalitzar el curs 2020/2021, que van ser 10.910, segons informa el departament d'Estadística. El descens s'ha produït per la disminució d’alumnes en els nivells de Maternal, Primera Ensenyança i Batxillerat, en 5,1%, 0,3% i 1,4%, respectivament. Per contra, el nombre d’alumnes de Formació Professional i Segona Ensenyança augmenten un 7,1% i un 2,2%, respectivament.En comparació amb el curs anterior, el nombre d’estudiants escolars del sistema educatiu andorrà pràcticament es manté, amb una disminució del 0,4%, situant-se en els 4.503 alumnes, mentre que els escolars dels sistemes educatius espanyol i francès disminueixen l'1,7% (2.766 alumnes) i el 0,6% (3.443 alumnes), respectivament. Pel que fa al sistema anglès, en canvi, ha augmentat amb 175 alumnes, acumulant el tercer any de creixement consecutiu amb un 56,3% més.Per nacionalitats, el nombre d’estudiants escolars d’altres nacionalitats diferents a l’andorrana, l’espanyola, la francesa i la portuguesa, augmenta un 29,3%, situant-se en 635. Els escolars de nacionalitat espanyola són 1.192 (un 4,6% més respecte al curs anterior), mentre que els escolars de nacionalitat portuguesa són 272 (un 13,9% menys respecte al curs anterior), els de nacionalitat francesa es mantenen en 228 i els de nacionalitat andorrana, que disminueixen un 2,0%, quedant-se a 8.560.