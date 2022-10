Actualitzada 31/10/2022 a les 12:10

L’Advocacia de l’Estat d’Espanya ha assumit la derrota legal pel que fa a l’aplicació del Model 720, que permet sancionar els residents a Espanya que no declarin els seus béns a l’estranger. Aquest model és el que es pot aplicar també als propietaris espanyols d’habitatges a Andorra i suposa el pagament de multes que poden arribar fins al 150% dels impostos defraudats. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va determinar que el Model 720 era il·legal i el Tribunal Suprem va començar al juliol a anul·lar les primeres multes aplicant la nova doctrina, i ara és l’Advocacia de l’Estat la que està fent marxa enrere en diversos procediments judicials, segons va informar eldiario.es. En un dels casos actualment en tràmit judicial, l’Advocacia de l’Estat ha comunicat al Tribunal Suprem que, després del que va dictaminar la justícia europea i els jutges espanyols, no té sentit oposar-se al recurs d’un empresari canari que va ser sancionat per declarar tard uns fons que tenia a Suïssa. Els tribunals nacionals i internacionals han tombat en els últims anys algunes de les mesures més polèmiques posades en pràctica per l’executiu de Mariano Rajoy i el ministre d’Hisenda Cristóbal Montoro. Una va ser l’amnistia total i una altra el sistema de sancions i tributaris de qui durant anys van tenir diners a l’estranger sense declarar. El Model 720 va entrar en vigor l’any 2012 i el 2015 Hisenda va informar que s’analitzava el cas de més de 7.000 contribuents preseleccionats per a comprovació inspectora per no haver presentat aquest document quan ho haurien d’haver fet o ho havien fet incorrectament. La no aplicació del Model 720 podria ajudar a regularitzar alguns pisos a Andorra que són propietat d’espa-nyols, que d’aquesta manera els podrien llogar o vendre.