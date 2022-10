Actualitzada 31/10/2022 a les 11:00

ACORD AMB LES ESTACIONS PER AL FUNCIONAMENT DELS CANONS DE NEU

El projecte de llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica que actualment està en tràmit parlamentari preveu diferents mesures d’obligat compliment tant per a les empreses públiques com per a les privades amb l’objectiu de reduir el consum elèctric. El text, però, no preveu cap apartat específic sobre les mesures que hauran de prendre les estacions d’esquí. El que sí que s’ha acordat específicament amb el sector de la neu és que FEDA els informarà de les hores del dia en què el subministrament d’energia per part d’Espanya sigui més car. Durant aquest període de temps, les estacions s’han compromès a no utilitzar els canons per fabricar neu. Així mateix, el que hauran de complir les estacions, com la resta d’empreses privades i que s’inclou a la llei, són totes aquelles normatives que s’apliquin en el sector de la restauració, com són les restriccions en l’ús de la calefacció, la climatització i l’enllumenat, i la prohibició o la restricció de l’ús de determinats dispositius i les restriccions o prohibicions de la il·luminació exterior d’edificis.

El projecte de llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica que preveu que el Govern pugui decretar mesures excepcionals, com ara el tancament parcial o total de les empreses en cas de falta de subministrament elèctric, va generar dubtes als sindicats sobre els drets dels treballadors. El punt sobre un hipotètic tancament empresarial va fer preguntar als sindicats si això afectaria els salaris dels treballadors. Els demòcrates van aclarir que és molt “improbable” que el Govern s’hagi de veure en la situació de decretar l’estat d’emergència per la falta de subministrament elèctric, però que en el remot cas que passés, això en cap cas no canviaria l’estat laboral dels treballadors. És a dir, que encara que les empreses es veiessin obligades a tancar per decret del Govern, haurien de seguir pagant la nòmina als seus empleats amb normalitat, segons van indicar fonts demòcrates. La llei s’ha elaborat de manera que l’executiu pugui actuar de manera immediata en cas de necessitat, ja que si no està regulat, els mecanismes previstos al país per aprovar una norma requereixen, com a mínim, un mes. En aquest sentit, les fonts deixen clar que és per aquest motiu que s’ha volgut elaborar una llei garantista i preparada per al pitjor dels escenaris, malgrat que no es preveu arribar a aquests extrems. És a dir, la llei preveu estar “protegits” per a un cas extrem. Malgrat tot, si la situació empitjorés i s’arribés en el punt de necessitar tancar empreses, els demòcrates van deixar clar que inicialment s’haurien de pagar els sous amb normalitat i que si la situació s’allargués i fos insostenible per als empresaris, es plantejarien ajudes com es va fer en els ERTO durant la pandèmia. Tot plegat, van insistir, però, que és “molt improbable que acabi passant”. En aquest sentit, les fonts de la majoria van indicar que tot apunta que no hi haurà una falta de subministrament que obligui a mesures extremes, tot i que sí que s’encarirà el preu al qual Andorra compra l’energia. En cas de decretar l’estat de crisi energètica, la llei també preveu que el Govern pugui establir restriccions i prohibicions de l’ús dels vehicles de motor i de la venda de combustibles. Durant aquest període excepcional, previst durant quinze dies prorrogables amb el consentiment del Consell General, les mesures adoptades no donaran lloc a cap compensació ni indemnització de cap classe, ja que s’entén que el servei no es donarà per una força major que afectarà el subministrament.Els demòcrates afirmen que la llei preveu tots els escenaris malgrat que és “improbable” que s’arribi a l’extrem de tancar empreses.En cas que s’hagués de decretar un tancament obligatori, la majoria explica que la llei no canvia l’estat laboral dels treballadors i les empreses haurien de seguir pagant els salaris.Des de DA també van deixar clar que en un cas hipotètic que la situació s’allargués, es donarien ajudes com es va fer en els ERTO.