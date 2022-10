Dues dones i dos homes detinguts per agressions de parella

Actualitzada 31/10/2022 a les 10:04

El cos de seguretat ha fet quatre detencions de persones que han protagonitzat agressions de parella durant aquest cap de setmana. El primer arrest va ser el d'un resident de 44 anys divendres al vespre a Andorra la Vella com autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit domèstic. La matinada de diumenge els agents van arrestar una dona resident de 30 anys i un home no resident de 35 que presumptament s'haurien agredit mútuament.La quarta detenció va ser a Escaldes, diumenge cap a les set de la tarda, quan els agents van controlar una turista de 30 anys per haver agredit la parella al carrer, segons el balanç fet públic per la policia aquest matí.El cos de seguretat informa a més de l'arrest d'una resident de 23 anys la matinada de diumenge per enfrontar-se als agents. La policia va controlar la jove amb la parella després de rebre l'avís que ell l'hauria agredit i davant la intervenció d'una patrulla la dona va ser detinguda per desobediència als agents.