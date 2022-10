Dos joves detinguts per un apunyalament a la Seu

Actualitzada 31/10/2022 a les 19:28

Dos homes de 21 i 25 anys residents a la Seu d'Urgell van ser detinguts aquest diumenge com a presumptes autors d'un apunyalament a un altre habitant de la capital urgellenca, en el marc d'una baralla entre joves a la via pública al centre històric de la ciutat, segons informa Ràdio Seu.Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'incident pels volts de les quatre de la tarda. Els fets es van produir al carrer de Sant Agustí, situat a la part posterior del Sant Hospital on per causes que es desconeixen, es va iniciar un enfrontament violent en el qual un dels participants hauria fet servir una arma blanca i va ferir un altre home, de 19 anys. El ferit va haver de ser traslladat pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.Després dels fets, els dos implicats en l'atac van comparèixer voluntàriament a la comissaria dels Mossos a la capital urgellenca, on van ser detinguts, pels presumptes delictes d'homicidi en grau de temptativa i de lesions. Fonts policials també han detallat que es dóna la circumstància que els tres implicats en la baralla es coneixien entre ells. Els arrestats quedaran ara a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la Seu.