Actualitzada 31/10/2022 a les 12:11

Amb l’arribada de la tardor els panellets omplen discretament els aparadors de les pastisseries per guanyar protagonisme durant el pont de Tots Sants i aterrar a les sobretaules eternes. Entre la varietat de panellets segueixen destacant els més tradicionals, amb el de pinyons com el principal protagonista.A la pastisseria Art i Pa de la capital afirmen que aquest any encara se n’han venut “una mica més” que l’any passat, ja que “el preu del pinyó ha baixat i hem pogut rebaixar una mica el preu del panellet”, explica Marilyn da Silva, responsable del negoci. Tot i això, l’encariment de l’energia, dels aliments i del transport ha portat alguns negocis a fer una petita pujada de preus, com el cas de Cigne & Delicious de Sant Julià, on els panellets es venen enguany 4 euros més cars que l’any passat, a 44 euros el quilo. Sergi Monteis, responsable de la pastisseria, considera que “la gent a qui agraden els panellets i tenen tradició en compraran igual”. Tot i això, lamenta que “feia molts anys que no ens vèiem obligats a tocar els preus”. Al De Lisi Ós d’Escaldes-Engordany han notat una petita baixada de vendes, tot i tenir “els preus dins els paràmetres d’altres pastisseries”. Mar Castro, responsable de l’establiment, explica que “vista la pujada de preus”, van comprar els pinyons amb mesos d’antelació, fet que ha causat que “tinguem els panellets de pinyó a un preu més asse- quible”.Un altre establiment que ha optat per mantenir preus és la pastisseria Estopiñan d’Escaldes. “Ha pujat el preu de l’energia i dels fruits secs, però hem decidit menjar-nos el marge i mantenir els preus similars als de l’any passat”, afirma Alexis Estopiñan, que afegeix que enguany el panellet de pinyons ha liderat amb altres novetats, com el de ratafia i el de mojito, destacant l’èxit que han tingut en la venda en línia.