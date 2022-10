Arrestada per conduir amb 2,70 d'alcoholèmia i intentar fugir

Actualitzada 31/10/2022 a les 10:28

Una conductora resident de 44 anys ha estat detinguda per donar una taxa positiva d'alcoholèmia de 2,70 grams per litre de sang aquest cap de setmana, segons ha anunciat la policia. El servei d'ordre explica que la dona va ser controlada després d'haver abandonat el vehicle al mig de la calçada i intentar fugir a peu.Els agents han fet dues detencions més durant el cap de setmana per conduir sota els efectes de l'alcohol. Un resident de 21 anys va ser arrestat amb una taxa d'1,36 i un conductor de 22 anys va ser detingut després de donar una alcoholèmia de 0,96 grams.El cos de seguretat ha informat de l'arrest d'un resident de 20 anys a dos quarts de tres de la matinada de diumenge a Andorra la Vella per una agressió a l'interior d'un local d'oci nocturn. La policia acusa el jove d'un presumpte delicte contra la integritat física i moral.