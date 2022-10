Actualitzada 30/10/2022 a les 13:42

Les tarifes dels diferents col·lectius sanitaris es revisaran a l’alça abans d’acabar l’any. Així ho va confirmar el cap de Govern, Xavier Espot, en declaracions al Diari d’Andorra, que va considerar que “haurem de fer un esforç en aquest sentit”. L’afirmació del líder de l’executiu arriba en plena negociació amb els diferents col·lectius que han anat impugnant els convenis amb la CASS, precisament per forçar el ministeri de Salut a revisar les tarifes. “Haurem de veure, perquè en el cas del cas del col·lectiu mèdic ja s’han fet alguns ajustos, no tots els que ells demanen però sí alguns; en el cas dels odontòlegs no tant, per tant, jo crec que s’haurà de fer un esforç”, va destacar Espot, que va obrir la porta a aplicar increments diferents segons el col·lectiu.En aquest sentit, el cap de Govern va reconèixer que hi ha “un compromís” de revisar els preus i “intentar trobar solucions que siguin raonables però que també han de donar resposta a aquestes aspiracions legítimes dels col·lectius sanitaris perquè els serveis s’actualitzin amb el cost de la vida; o, com a mínim, una mica”. Un compromís que, segons les paraules del cap, ha d’estar resolt “d’aquí a final de legislatura”.D’aquesta manera, el Govern confirma una actualització de les tarifes dels diferents col·lectius que fins ara han impugnat el seu contracte amb la CASS, entre els quals s’inclou els metges i els odontòlegs, a l’espera si finalment els logopedes també s’hi adhereixen, tot i que encara ho han de decidir en assemblea. De fet, el ministre de Salut, Albert Font, ja havia reconegut que la voluntat dels col·lectius de renegociar les tarifes “era legítima” i havia confirmat que obriria rondes de negociació per intentar abordar la situació. Tanmateix, fins ara no s’havia concretat que s’accediria a una pujada de tarifes ni tampoc que s’aplicaria abans de finalitzar la legislatura.Tota la polèmica de les tarifes va esclatar a final d’estiu amb la implementació per part de l’executiu del tercer pagador, una figura que es va haver d’implementar arran d’un acord del Consell General i que va posar en peu de guerra els col·lectius sanitaris. Tot i la sensació general que ni el cap ni el ministre de Salut no eren partidaris de la mesura, Espot va recriminar que no s’hagi posat en valor la tasca del Govern a l’hora d’implementar el tercer pagador assegurant que “ens quedem que venim forçats per l’acord del Consell General o que aquest Govern és el que ha implementat el tercer pagador? Al final és el mateix que en el tema de l’habitatge: som els qui no hem solucionat el problema o els qui hem aportat 35 milions per fer habitatge a preu assequible?”. A més, el cap va negar que sigui contrari al tercer pagador, tot i que sí que va reconèixer que “no estic a favor d’una implementació generalitzada” del servei. Així i tot, va destacar que “en funció com vagi amb aquests dos col·lectius [gent gran i discapacitats], ens podem plantejar si ho generalitzem per a la resta de població”. Va insistir que totes aquelles facilitats que s’introdueixen tenen una tendència a incrementar la despesa sanitària”. D’altra banda, Espot va tornar a insistir que “abans de l’estiu vinent” els problemes informàtics s’hauran resolt i el sistema s’instaurarà “per a tots els actes de la gent gran i amb discapacitat”, especialment els relatius a la farmàcia.A final d’estiu els odontòlegs i els metges van ser els primers a impugnar el conveni amb la CASS per obrir una negociació de les tarifes.El Govern va implementar el tercer pagador després d’un acord del Consell General per unanimitat, però ho va fer només per a la gent gran i els discapacitats.El cap de Govern confirma que s’apujaran les tarifes dels diferents col·lectius abans que s’acabi la legislatura.