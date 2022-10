Els logopedes debatran si també impugnen el conveni amb la CASS

Actualitzada 30/10/2022 a les 12:35

Els convenis amb la Caixa Andor­rana de Seguretat Social segueixen rebent impugnacions. Després dels odontòlegs i dels metges, ara el col·lectiu dels logopedes es decantaria per impugnar el conveni per poder renegociar les tarifes amb la seguretat social. Si bé la decisió encara no està presa, el col·legi ha decidit convocar una assemblea extraordinària la setmana vinent per acabar de prendre una decisió.En aquest sentit, la presidenta del col·legi, Sara Fité, recorda que per evitar que el conveni amb la CASS es renovi de forma automàtica cal impugnar-lo dos mesos abans, situació que dona al col·lectiu marge fins al 30 de novembre, ja que l’acord finalitza l’1 de febrer.“És un tema que fa molt de temps que estem reivindicant, ara estem pensant si prenem una decisió en ferm i denunciem el conveni”, va assegurar Fité, que va recordar que en el cas del seu col·lectiu les tarifes no s’actualitzen des del 2009. “Farem tot el que calgui per negociar les tarifes”, va insistir la presidenta.D’altra banda, en relació amb l’última modificació de la cartera de serveis –anunciada pel Govern dimecres passat–, Fité va recordar que amb aquests canvis es retorna “a la situació inicial, així que ho veiem menys malament del que ja és”.En aquest sentit, des de fa temps el col·lectiu està demanant, com a mínim, poder tenir la capacitat de renovar les sessions sense haver de passar una altra vegada pel metge de capçalera, per tal d’estalviar un pas al procediment i evitar així “allargar el circuit fent que només es generi més despesa”. “L’únic motiu pel qual la CASS no ens ho vol deixar fer és per l’immobilisme que acostuma a tenir, perquè ara estem afegint intermediaris”, va asseverar la presidenta del col·lectiu.