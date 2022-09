La societat que gestiona la infraestructura va fer la sol·licitud tenint en compte la disminució dels ingressos durant la pandèmia

El Govern va acordar en la reunió d’ahir allargar la concessió administrativa del túnel d’Envalira per compensar les pèrdues registrades per la societat que el gestiona a causa de la pandèmia del coronavirus. D’aquesta manera, la concessió, que havia de finalitzar el 5 d’agost del 2048, estarà vigent fins al 17 d’octubre del 2056, fet que suposa que s’ha atorgat una pròrroga de 8,2 anys, tot just el que demanava la societat. Així ho va explicar ahir el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, que va assumir la tasca de portaveu a la roda de premsa posterior al consell

