L'IPC baixa al 6,8% a l'agost

L'Índex de Preus al Consum (IPC) interanual s'ha situat en el 6,8% al mes d'agost, cinc dècimes per sota de la xifra del 7,3% del juliol, segons l'indicador avançat que publica Estadística aquest matí. El decreixement de la inflació seria causat per la disminució dels preus dels carburants i lubricants, i per les rebaixes en vestit.L'IPC avançat d'Espanya de l'agost també baixa, en aquest cas quatre dècimes, situant-se en 10,4%. A França la inflació és del 5,8%, que representa tres dècimes per sobre de l'indicador del juliol.