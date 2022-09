Donats d'alta els dos homes ingressats amb tuberculosi

Actualitzada 01/09/2022 a les 06:33

Els dos homes ingressats per tuberculosi ja han estat donats d’alta de l’hospital, segons van informar ahir fonts del Govern. Ambdós van contraure aquesta malaltia infecciosa quasi de forma simultània però els metges en cap moment van considerar que es tractés d’un brot, ja que no hi havia cap relació entre ells i eren casos diferenciats. Tampoc es va considerar que es tractés d’una situació excepcional, ja que no és la primera vegada que a l’hospital coincideixen dues persones amb tuberculosi, encara que és poc freqüent.Com a exemple s’ha de tenir en compte que l’any passat només es van detectar dos casos de tuberculosi. No han transcendit detalls sobre els pacients ni com van poder contraure la infecció, únicament que un és de nacionalitat peruana.Els dos homes van ser tractats seguint els protocols establerts i van ser aïllats.