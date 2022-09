Cinc casos actius de covid-19 a Sant Vicenç d'Enclar

Actualitzada 01/09/2022 a les 06:32

La incidència de la covid es manté a la baixa i els casos actius continuen per sota del centenar. D’altra banda, ahir hi havia cinc casos positius de covid a la residència Sant Vicenç d’Enclar, que s’han detectat en els cribratges habituals. Aquesta setmana s’han detectat 62 nous contagis, que situen el registre d’infeccions en 46.089. En aquest sentit, els casos actius augmenten lleugerament fins als 94, sumant-ne 12 més que la setmana passada. Aquesta setmana s’han donat 50 altes i a hores d’ara no hi ha cap persona ingressada a causa del virus a planta ni a l’UCI.