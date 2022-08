Unicef Andorra recapta 842.279 euros el 2021

Actualitzada 31/08/2022 a les 06:41

Unicef Andorra va recaptar un total de 842.279 euros el 2021, segons la memòria del 2020 i 2021 publicada ahir per l’organització. Del total de recursos obtinguts l’any passat, el 95,25% procedien del sector privat –donants, socis, organitzacions i empreses–, mentre que el 4,75% restant venia de l’aportació de Govern.En aquest sentit, la memòria apunta que el 2020 els ingressos van enfilar-se fins als 961.473 euros, distribuïts en un 95,84% provinent del sector privat, i un 4,16% d’aportació de Govern.L’Unicef especifica que l’any passat un 86,4% dels ingressos van anar destinats a programes que l’organització du a terme arreu del món i a Andorra, així com els programes finançats per Unicef Andorra a Zàmbia, la República Centreafricana i Bhutan. Un 8,23% es va destinar al cost de les activitats de recaptació, gestió i fidelització de socis donants, així com a les iniciatives per divulgar el treball d’Unicef, i un 5,34% a l’auditoria i al suport administratiu.