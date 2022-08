Una dona pateix contusions en ser atropellada per un vehicle a Andorra la Vella

Actualitzada 31/08/2022 a les 06:42

Una dona resident de 40 anys va patir ferides lleus ahir al migdia en ser atropellada per un cotxe, segons va informar el cos de policia. L’accident va tenir lloc pels volts de les 15.57 hores al carrer Bonaventura Riberaygua, número 31, a Andorra la Vella, quan un turisme BMW 530 XD, amb matrícula del Principat, va atropellar una dona. La víctima va ser traslladada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell en patir contusions de caràcter lleu, segons va informar el centre.D’altra banda, dues dones residents de 18 i 20 anys van resultat ferides lleument ahir a la matinada en patir un accident de cotxe a la parròquia d’Escaldes-Engordany. La policia va informar, amb relació a aquest accident, que el sinistre va tenir lloc a les 1.22 hores al carrer Comes de Guem, número 20, amb un sol vehicle implicat, un VW T Roc amb matrícula del Principat. Les dues passatgeres del turisme van patir contusions i van ser traslladades a l’hospital, on ahir al matí van rebre l’alta, segons va informar el responsable mèdic de guàrdia.