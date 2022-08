Territori invertirà 238.000 euros en les barreres de seguretat

Actualitzada 31/08/2022 a les 19:11

Govern ha aprovat en el consell de ministres d'aquesta tarda l'adjudicació de la col·locació i reparació de barreres de seguretat en carreteres generals per a l'any 2022. L'empresa T.P. La Coma en serà l'encarregada per un import de 237.839,52 euros, amb un termini d'execució de quatre mesos. Els trams de carretera previstos s'amplien enguany a totes les parròquies.D'altra banda, l'executiu posa a licitació el concurs per a la restauració de la maquinària hidràulica de la Mola i la serradora de Cal Pal, a la Cortinada, amb l'objectiu de posar en marxa el molí fariner. Govern apunta que la mola i la serradora van deixar de funcionar els anys 60 i va ser restaurat al 1996, quan la infraestructura es va reobrir com a un centre d'interpretació. Tot i això, en aquell moment no es va fer una restauració funcional del molí. Els treballs preveuen la instal·lació d'una nova palanca de fusta o del conjunt d'una nova roda hidràulica, entre d'altres. El concurs és nacional, de procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les empreses poden presentar-se fins el 6 d'octubre.Finalment, Cultura ha aprovat l'adjudicació del concurs per a dur a terme una intervenció preventiva a la Torre dels Moros, a Castell de les Bons, a Encamp. L'empresa Serveis immobiliaris i de construccions, SAU (SIMCO), s'encarregarà de les obres per un import de 33.970,73 euros. L'objectiu és evitar la degradació de l'estructura d'acer, resoldre la deterioració i millorar la seguretat dels visitants amb la instal·lació de baranes. La intervenció es farà sota la direcció dels tècnics de Patrimoni Cutural.