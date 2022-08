Montaner considera que Piqué hauria de deixar el càrrec

Actualitzada 31/08/2022 a les 15:14

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, demana al director del SAAS, Josep Maria Piqué, explicacions "del que està passant al SAAS", en referència a la denúncia del personal d'ambulàncies i de l'anunci d'una convocatòria de vaga per a demà. A través de les xarxes socials, Montaner ha sentenciat que creu que "ja seria hora que [Piqué] deixés el carrer o hora de no reconduir el seu contracte que s'acabarà l'agost del 2023". En aquest sentit, la consellera general apunta que "ja fa 5 anys que parla del transport sanitari", sigui via compareixença pública o via preguntes parlamentàries, "5 anys que el tema està sobre la taula, i com sempre ara està gangrenant", considera.