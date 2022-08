La nova temporada d''Envelliment Saludable' obre inscripcions

Actualitzada 31/08/2022 a les 11:16

La Fundació Crèdit Andorrà obre inscripcions per a la nova temporada del programa 'Envelliment saludable', d'activitats i formació per a majors de 60 anys. Segons s'informa en nota de premsa, l'edició d'enguany -que s'allargarà fins al desembre- serà en format híbrid, combinant activitats presencials i la formació en línia.Les inscripcions per al nou programa s'obren demà i els cursos començaran el dia 19, amb tallers enfocats al treball de les noves tecnologies, el coneixement de la història d'Andorra, els idiomes i la salut, juntament amb altres propostes socials i culturals. Entre les novetats d'aquesta edició hi ha un taller de prevenció de riscos en les noves tecnologies de la informació i la comunicació, un curs de Mac i una activitat de golf per fomentar l'exercici físic.D'altra banda, es continuarà oferint cursos i tallers relacionats amb la informàtica, el telèfon mòbil, la fotografia i el vídeo digitals, les xarxes socials o els idiomes. A més de proposar tallers preventius sobre salut, art, rutes de senderisme guiades i xerrades.