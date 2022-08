La nova seu d'Andorra Telecom, declarada Projecte d'Interès Nacional

Actualitzada 31/08/2022 a les 18:46

El Govern declararà Projecte d'Interès Nacional la construcció de l'edifici Node de Xavier Orteu que serà la nova seu d'Andorra Telecom, segons ha informat el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Així, el nou edifici que ocuparà la parcel·la inicialment prevista per a The Cloud, s'ubicarà a l'avinguda Meritxell a Andorra la Vella. Per això, l'executiu procedirà a comunicar l'acord a la cònsol major de la capital, Conxita Marsol.El projecte contempla albergar l'oficina comercial d'Andorra Telecom, espais que podrien ser destinats a oficines d'altres entitats i organismes d'interès públic, espais destinats a la creació artística digital, les instal·lacions tècniques i també un espai exterior destinat a acollir esdeveniments. Així, la construcció de l'edifici s'encabeix en els supòsits que esmentala Llei general d'ordenació del territori i urbanisme "els projectes d'interès nacional estan destinats a la construcció d'infraestructures viàries i de comunicació, a l'execució de la política hidràulica, de sanejament i energètica, a la lluita contra la contaminació i a la protecció de la natura, i també a la dotació de serveis de caràcter sanitari, assistencial, educatiu, cultural, esportiu, esportivorecreatiu, administratiu, de seguretat i protecció civil", segons defensa l'executiu.