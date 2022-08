Govern contractarà set treballadors familiars sociosanitaris

Actualitzada 31/08/2022 a les 09:40

El Govern informa de la cobertura de set places vacants per al lloc de treball de treballadors familiars sociosanitari del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). El BOPA d'avui concreta que la missió del lloc de treball és "potenciar l'autonomia de les persones i famílies ateses, amb una actuació diagnòstica, assistencial, educativa, rehabilitadora i socialitzadora, per mantenir i millorar l'autonomia i la relació amb l'entorn, realitzant un seguiment i atenció en els aspectes sanitaris, psicològics i social, mitjançant els plans d'Atenció Individual Domiciliària (PAID)". La ubicació del lloc de treball és l'àrea de serveis sociosanitaris, tot i que l'activitat es desenvolupa en els diferents domicilis, segons apunta l'executiu. Les persones interessades poden presentar-se al procés de selecció fins al dia 15 de setembre.A l'oferta de treball consta que la retribució anyal bruta és de 19.729,84, distribuïda en tretze pagues, i per poder aspirar a la convocatòria cal tenir la nacionalitat andorrana o bé, tenir l'espanyola, francesa o portuguesa i tenir la condició de treballador públic indefinit i exercir una activitat al si del sector públic andorrà. A més, cal disposar de, com a mínim, el diploma d'Ensenyament Professional en professions sanitàries socials, auxiliar d'infermeria o equivalents; tenir el diploma de llengua catalana de nivell B2 o superior; el permís de conduir tipus B1, i la prestació d'antecedents penals on consti que la persona mai ha estat condemnada per qualsevol delicte de tipus sexual.