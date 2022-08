El trasllat d'Andorra Turisme a Ràdio Andorra s'inicia demà

Actualitzada 31/08/2022 a les 18:31

El trasllat dels despatxos d'Andorra Turisme a l'edifici de Ràdio Andorra començarà demà, segons ha apuntat el ministre Jordi Torres. Torres ha anunciat que el ministeri que ell mateix encapçala en serà l'administrador i que actualment s'està treballant per definir com es posarà en valor el mobiliari propi de l'emissora, creant un espai museístic a la primera planta. El conveni se signarà properament i es preveu que el museu entri en funcionament el 2024. Per tal de donar a conèixer els nous espais i usos, divendres es farà una jornada de portes obertes de les 12 del migdia a les 9 del vespre.L'executiu ha aprovat al consell de ministres la licitació del concurs per adjudicar els treballs de la vuitena fase de catalogació i dinamització del fons discogràfic a l'antiga Ràdio Andorra. L'objectiu és descriure i catalogar 5.000 discos de vinil i 1.500 de transcripció aproximadament i seguir dinamitzant el fons, en un termini màxim de 9 mesos. El concurs és nacional, de procediment obert i modalitat de contractació ordinària i les candidatures es poden presentar fins el 6 d'octubre.