El consum d'energia baixa un 9,4% al juliol

Actualitzada 31/08/2022 a les 10:26

El consum d'energia durant el mes de juliol ha estat de 13.169,9 TEP (tones equivalents de petroli) i de 37.100,3 MWh (megawatts hora), suposant una disminució del 9,4% respecte a l'any passat per al consum en TEP i un augment del 3,8% per al consum en MWh, segons l'informe publicat avui per Estadística.El únics grups que han augmentat el consum d'energia en TEP han estat el 'Propà', amb un 18,9%, 'Electricitat', amb un 3,8%, i el 'Carbó' amb 171,4%. D'altra banda, el 'Gasoil de locomoció' baixa un 14,3%, el 'Fuel domèstic' un 12,1% i la 'Gasolina' un 10,8%. Pel que fa al consum d'energia elèctrica per sectors, el d''Hosteleria i restauració' ha estat el que ha crescut més amb un 16,8% respecte al juliol de l'any passat, seguit per 'Indústries' (13,5%) i 'Administracions' (9,3%). Els grups que més han disminuït han estat 'Estacions d'esquí', amb un 13,9% de consum elèctric menys que fa un any, 'Usos domèstics' i 'Enllumenat públic', els dos amb una baixada del 3,6%, i 'Construcció i annexes', que baixen un 2,7%.