Dos treballadors de la construcció estan ingressats i aïllats a l’hospital a causa d’aquesta malaltia infecciosa

El ministeri de Salut considera que no és excepcional que dues persones estiguin ingressades a l’hospital afectades per tuberculosi. Es tracta el mateix nombre de casos detectat durant tot l’any passat, però el fet que no hi hagi connexió entre els dos homes i que un cop activats els protocols marcats en aquests casos no s’hagi trobat cap vincle fa que els tècnics sanitaris hagin descartat un brot víric i mantenen que “no té res a veure un cas amb l’altre”.



Fonts del Govern van remarcar que no es tracta d’una situació excepcional i que en alguna altra ocasió ja s’ha