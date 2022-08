Veïns de l'edifici d'Erts se senten insegurs

Consideren que la manca de manteniment va originar que el torrent es desbordés

Els veïns de l’edifici d’Erts afectat pel fort temporal de dissabte encara viuen espantats i alguns estan molt preocupats. De fet, algunes de les cinc persones que van ser desallotjades durant aquella nit, residents als tres pisos inferiors –que van ser els que van patir més danys– no han tornat als seus domicilis i potser encara tardaran uns dies a fer-ho. “Això va ser com un tsunami i no vull ni pensar el que ens hauria pogut passar. I és que només 10 minuts abans que baixés l’aigua de cop alguns havíem estat a la terrassa que després es va